El PP lanza una campaña en Twitter para "desmontar" las "mentiras" de los independentistas

Bajo la etiqueta '#MentirasIndependentistas', niega que España robe a Cataluña y les acusa de "falsear" la historia "sin pudor"

Los 'populares' subrayan en esa cinta que "siempre se han negado al diálogo" y para arropar su tesis recuerdan las declaraciones del propio Puigdemont, anunciado que no iría a la Conferencia de Presidentes convocada en enero en el Senado para hablar de diversos temas, como la financiación autonómica.

Es más, el Partido Popular recuerda incluso declaraciones de Junqueras en 2013, en las que aseguraba que ese diálogo con el Gobierno no sería real y fructífero hasta que no fuera "iguales", y de Forcadell recalcado que el diálogo es "imposible" si no tienen un Estado.