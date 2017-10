El PP pide a Trapero cumplir la ley: "Y si no, debería irse a su casa y dimitir por decencia y dignidad"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este martes que es "muy triste" ver al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, sometido a la acción de la Justicia cuando debería ser el primer ciudadano en acatar las resoluciones judiciales y cumplir la ley. Por eso, ha dicho que si no está en condiciones de hacerlo debería "irse a su casa y dimitir por decencia y por dignidad".

"Espero que aproveche esa oportunidad. Me temo que no lo va a hacer, conociéndole, me temo que no lo va a hacer", ha resaltado. Según Hernando, tanto Puigdemont como su vicepresidente, Oriol Junqueras, deberían pensar en este momento es en el bien de los ciudadanos de Cataluña porque la "fragmentación, confrontación y división" que ha generado es "algo que pasará a los anales de la historia". "Dudo mucho que las próximas generaciones alguna vez le perdonen", ha exclamado.