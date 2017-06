El Partido Popular de Huelva ha realizado este miércoles un balance de los dos años de legislatura de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, "dos años marcados por la falta de inversión y por la falta de proyectos en la provincia de Huelva". El parlamentario andaluz del PP, Guillermo García Longoria, ha destacado que Díaz ha ido lanzando alrededor de 30 promesas con respecto a esta provincia de las que tan solo ha cumplido un escaso cinco por ciento".

García Longoria ha hecho hincapié en que Susana Díaz "ha tenido Madrid en su cabeza y ha demostrado en este tiempo que no tiene proyecto para Huelva y que esta provincia para ella es la última de Andalucía". Por tanto, ha afirmado el parlamentario andaluz, "estamos ante la legislatura del cero; cero obras, cero inauguraciones y cero compromiso con Huelva por parte de la Junta de Andalucía".

El popular ha recordado que la Junta en estos dos años "no ha construido colegios, ni kilómetro de autovía alguno, ni nuevos centros de salud ni Chares", indicando además que "tampoco ha dado apoyo económico a la Capitalidad Gastronómica ni ha emprendido la rehabilitación de edificios emblemáticos como el antiguo edificio de Hacienda o el Banco de España. Asimismo, ha subrayado que "tampoco ha puesto en marcha ninguna ayudas para los autónomos".

"Y si la provincia ha sido castigada", ha proseguido el dirigente del PP, Huelva ha sido la capital de provincia "con más promesas incumplidas de Andalucía". Para García Longoria, "Susana Díaz se ha cebado con la capital porque su alcalde sabe que no le exige nada", al tiempo que ha apuntado que "si no se lucha por Huelva, no se consigue nada".