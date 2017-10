El PP exige a Puigdemont acabar con la "mentira victimista" de que ANC y Omnium van a prisión por sus ideas

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha solicitado este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acabar con la "gran mentira victimista" de calificar a los líderes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de presos "políticos", ya que, según ha recalcado, no van a prisión por sus ideas políticas sino por sus actuaciones "ilegales".

"A mi lo que me gustaría es que el señor Puigdemont acabara ya con esta gran mentira victimista que ha fabricado y sigue fabricando porque aquí no ha habido arrestos a personas por sus ideas políticas sino sencillamente decisiones judiciales en base a actuaciones ilegales", ha enfatizado. Según ha dicho, eso es lo que sucede cuando "funciona adecuadamente" un Estado de Derecho como el de España, en el que existe separación de poderes.

Rafael Hernando ha recordado que el presidente de la Generalitat tiene aún tiempo para evitar que se aplique el artículo 155 de la Constitución si antes del jueves a las 10.00 horas dice que no hubo declaración de independencia en el Parlamento catalán y se restaura la normalidad institucional. "Espero que aproveche esa oportunidad. Me temo que no lo va a hacer, conociéndole, me temo que no lo va a hacer", ha resaltado.