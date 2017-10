El PP pide a Puigdemont que renuncie a la independencia ante la "avalancha" de traslados de empresas

Pide que se aparte temporalmente al jefe de los Mossos mientras dura el proceso judicial

En rueda de prensa este viernes, ha asegurado que este anuncio, que seria de tranquilidad para la población, "no puede esperar ni al lunes ni al pleno del próximo martes" y se ha mostrado preocupado y triste por la situación actual económica y social, que genera inquietud en una parte de la sociedad catalana, que teme por su futuro económico, y ,algunas de ellas, han trasladado sus cuentas.

Albiol ha afirmado que aunque la DUI no está dentro del orden del día del pleno del Parlament del próximo martes, la ley del referéndum no considera necesaria una votación explícita porque toma el resultado del 1-O, pero no pueden anularlo porque el redactado es ambiguo.