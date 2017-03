Egibar cree que el PP posibilita los Presupuestos vascos para "no enfadar a Urkullu" y lograr el apoyo del PNV a los PGE

Dice que las negociaciones sobre las Cuentas del Estado "no han comenzado", aunque admite que "ha habido algunos tanteos y contactos"

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado este lunes que el PP vasco "ha dado un paso y se ha puesto en medio de la plaza" al posibilitar, mediante su abstención, la aprobación del Proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para 2017, con el objetivo de "no enfadar a Urkullu" y poder lograr así el apoyo de la formación jeltzale a los Presupuestos Generales del Estado.

En todo caso, Egibar ha asegurado, en una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, que las negociaciones sobre los Presupuestos entre el Gobierno central y el PNV "no han comenzado", aunque ha admitido que "ha habido algunos tanteos y contactos".

El dirigente jeltzale ha indicado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere "mostrar solvencia ante Europa" a través de la aprobación de las Cuentas para el presente año, porque "Rajoy quiere estar entre esos cuatro o cinco estados europeos", y que para ello requiere, entre otros, el apoyo del PNV.

En su opinión, si EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP hubieran unido sus votos para que el Gobierno vasco retirara su Proyecto de Presupuestos, "ahí destacaría la postura del PP" y que ya no habría "ninguna posibilidad" de que el PNV apoyara los Presupuestos en Madrid, por lo que han hecho "un por si acaso".

"El PP ha dicho que va a apoyar los Presupuestos de aquí, con la abstención pero que los va a apoyar. Creo que el PP, en beneficio de los Presupuestos de allí, ha dicho que, por si acaso, no va a enfadar a Urkullu, aunque no sepa qué va a ocurrir después. Por lo tanto, le ha dado una imagen de negociación, y ha posibilitado la aprobación de los Presupuestos de aquí", ha explicado.

En este sentido, el dirigente jeltzale ha asegurado que no ha sido el Gobierno vasco el que ha elegido al PP para aprobar sus Cuentas, porque el que ha tomado la decisión de apoyarlas ha sido la formación popular.

"TANTEOS Y CONTACTOS"

Egibar ha emplazado al PP a que, si quiere el apoyo de los jeltzales a su Proyecto de Presupuestos, dé respuesta a las cuestiones que el PNV incluye en la "agenda vasca", como son "los temas relacionados y aprobado en las instituciones vascas, la liquidación del Cupo, acordar los criterios del nuevo Cupo, el autogobierno, y paz y convivencia".

"Esas son las cuestiones que están en la agenda vasca. Algunos temas tienen relacion con los Presupuestos, y otros son políticos. Esa negociación no ha comenzado, aunque es verdad que ha habido algunos tanteos y contactos. Nosotros decimos que vamos a poner encima de la mesa lo que tenemos que poner, y veremos si es posible un acuerdo o no. La amenaza que han sacado ha sido que, si no tienen una mayoría, quizás disuelvan la Cámara y convoquen elecciones", ha afirmado.