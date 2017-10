El PP pide al PSOE y al PSC que "defiendan con convicción" el artículo 155, que es "bueno" para España y para el partido

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha pedido este lunes al PSOE y al PSC que defiendan con "absoluta convicción" la aplicación del artículo 155 en Cataluña alegando que es "bueno" para España y para el propio partido socialista.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha recalcado que el Gobierno se ha ido "cargando de razones" para aplicar el 155 en Cataluña ante los pasos dados por la Generalitat. "El presidente del Gobierno, Mariano) Rajoy no quería aplicarlo, lo hemos hecho obligados por las circunstancias", ha manifestado.

Para Martínez-Maillo, en el PSOE ahora "nadie cuestiona" su aplicación. De hecho, ha afirmado que en el PP no tienen ningún "signo" de que el apoyo al artículo 155 de la Carta Magna por parte de los socialistas "no pueda continuar", a pesar de las críticas que han hecho públicas algunos dirigentes del PSC que han puesto en duda que esa sea la solución para el conflicto con Cataluña.

El diputado del PP ha dicho que le gustaría que "hubiera una rectificación" del presidente catalán, Carles Puigdemont, y acudiese al Senado a defenderse antes de que la Cámara Alta autorice al Gobierno a aplicar el artículo 155 el próximo viernes. Eso sí, aunque sostiene que sería una "magnífica noticia", ha confesado que no cree que eso suceda. "Esa opción la tiene", ha recalcado, insistiendo en que no le sorprenderá si decide no asistir.