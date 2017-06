También Unidos Podemos-En Comú critica la propuesta del PDeCAT, aunque la apoya porque entiende que la culpa es del PP

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado su "no rotundo" va la moción del PDeCAT, partido al que identifica con la corrupción, los recortes y la parálisis de Cataluña. "No van a ser ustedes los protagonistas del futuro de Cataluña", ha proclamado.

Al igual que Ciudadanos, el PSOE ha señalado que la propuesta de la antigua Convergència "no va de diálogo ni de negociación". "Esto no va de sentarnos a hablar porque han renunciado a negociar --ha enfatizado Mertixell Batet, del PSC--. Esto no va de democracia porque no les importa vulnerar la ley. Están en la unilateralidad para conseguir un objetivo, que no es la democracia ni el diálogo, sino la independencia".