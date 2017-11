PP vasco dice a PNV que es "más prioritario el debate de la política fiscal que el de la transferencia de prisiones"

Apela a "la responsabilidad" de los jeltzales porque el independentismo catalán "ha dado alas" a su sector "más radical"

No obstante, ha manifestado que ella entiende que los jeltzales no quieran hablar de la reforma fiscal. "Creo que es mucho más prioritario el debate de la política fiscal que las transferencias de las cárceles", ha subrayado. Por ello, ha advertido que los populares "no favorecerán" ese debate "ficticio", si no se habla de "las preocupaciones diarias y cotidianas de los vascos".