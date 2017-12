El PP dice que la causa contra Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria ya fue archivada y que Bildu está detrás

Los 'populares' sostienen que esa denuncia anónima no va a tener "ningún recorrido"

El PP destaca que si el Tribunal de Cuentas hubiera detectado un posible delito, habría suspendido su actuación derivándolo directamente a un tribunal penal, algo que "no solo no ha ocurrido sino que, además, archivó la causa". Por lo tanto, recalca que la denuncia "no va a tener ningún recorrido".

En concreto, el PP asegura que el 14 de julio, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas no apreció ningún indicio de sobrecoste y por eso pidió el archivo de la denuncia, al no haber ninguna irregularidad ni ningún tipo de delito en la compra de esos camiones en la legislatura anterior. Y cuatro días después, el Tribunal de Cuentas lo archivó definitivamente al no apreciarse supuesto alguno de responsabilidad contable, un archivo que es firme ya que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no lo recurrió, según añade el partido.