PP dice que García-Page "se apropia" de los 10 millones de euros que cede el Estado para subvencionar entidades sociales

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha afirmado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "se apropia" de los 10 millones que el Estado cede a la Comunidad Autónoma para subvencionar a entidades sociales y que corresponden al 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Le pido a Page que utilice este dinero con los mismos criterios que lo ha utilizado el Gobierno de España para el tercer sector. Espero que no utilice otros criterios que no sean objetivos para el reparto de este 0,7 por ciento y que no perjudique a entidades como Cáritas Diocesanas o Red Madre", ha manifestado Guarinos en rueda de prensa.