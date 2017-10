PP vasco denuncia que EiTB trate de "adoctrinar en el independentismo" con "el tratamiento" dado al proceso catalán

Cree que ha obviado "el acoso" sufrido por los no independentistas y "magnificado lo que han hecho los independentistas"

A su juicio, debe conseguirse "entre todos" aprobar una Ley de reforma del ente público para poner fin a todos estos problemas, y ha señalado que, para el PP, es fundamental que EiTB "refuerce su competitividad", y que "el tema de esa televisión sea lo que interesa a los vascos, no a los dirigentes" del ente.

Asimismo, ha anunciado que se "empeñarán en despolitizar EiTB", que "está totalmente politizada". "Solo una parte de los vascos, con una sensibilidad política, se ven reflejados en EiTB. En estos momentos, no existe pluralidad política. Hay una parte de la sociedad vasca que no se identifica con los contenidos de EiTB. Se quiere dar una imagen de falsa pluralidad", ha indicado.

Para la dirigente del PP, "se ha informado del proceso catalán casi con envidia, intentando fomentar a través de una televisión pública el espíritu independentista". "No se ha dado información, se ha hecho adoctrinamiento de un determinado proceso, no se ha informado con objetividad porque el acoso que sufrían los no independentistas se obviaba y, sin embargo, se magnificaba todo aquello que fuera hecho por los independentistas", ha indicado.