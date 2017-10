PP denuncia la ausencia de ERC y PDeCAT del trabajo del Senado y ve "lógico" estudiar reducirles el sueldo

El PP ha denunciado que ERC y PDeCAT siguen ausentes del trabajo del Senado y les ha acusado de provocar la suspensión de una comisión de Energía este jueves a la que ha acudido un secretario de Estado a responder sus preguntas, sin que comparecieran los senadores independentistas.

ERC y el PDeCAT abandonaron el Pleno del martes de la semana pasada en protesta por la situación en Cataluña y no han vuelto al trabajo parlamentario. En la comisión de Energía de hoy, el PDeCAT tenía cuatro preguntas que ha retirado, pero su portavoz, Josep Lluís Cleries, se encontraba sin embargo hoy en el Senado para atender a un medio de comunicación, ha denunciado el PP, lo que "agrava" su actitud.

En cuanto a ERC, ha intentado un aplazamiento de sus dos preguntas pero el Reglamento no lo permite, lo mismo que ha pedido EH Bildu con la que tenía registrada. Restaba sólo una pregunta del PSOE, pero se ha decidido suspender la sesión, a la que el Ministerio de Energía había enviado a José María Lasalle, secretario de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital.

Pascual ha reiterado la "falta de respeto" que a su juicio supone la actitud de estos partidos. "Estas cosas no se hacen, porque se impide además que la comisión debata otros asuntos que se podían haber resuelto hoy de haber retirado las preguntas a tiempo", ha añadido.

El senador ha dicho que no conoce a fondo el Reglamento del Senado, pero que ve razonable la petición de Ciudadanos de que se estudie la retirada del sueldo de los senadores que no acuden a las sesiones, sean del partido que sean, ha añadido. "Si en una empresa no vas a trabajar se toman medidas", ha señalado.