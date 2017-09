PP acusa a ERC de vetar una declaración sobre México en el Senado por "no querer firmar" con España y Esquerra lo niega

El PP ha denunciado este miércoles que el Senado no ha podido aprobar una declaración de apoyo a México por los terremotos sufridos así como a los países azotados por diversos huracanes al negarse ERC a firmar "nada procedente del Parlamento español", una justificación que el Grupo de Esquerra sin embargo niega. Este tipo de declaraciones requieren la firma de todos los grupos de la Cámara y al faltar una, no ha podido aprobarse.

"A última hora, la portavoz de ERC se negó firmarlo. Le pregunté por qué, si no estaba de acuerdo con algún aspecto del texto, pero me dijo que ellos no firmaban nada que proviniese del Parlamento español", ha relatado el senador.