PP y Cs de Madrid critican "adoctrinamiento" en aulas catalanas, Podemos pide no alimentar el odio y PSOE no alarmar

El PP y Ciudadanos han criticado este miércoles el "adoctrinamiento" que se está llevando a cabo "en las aulas catalanas" mientras Podemos les afea que estén alimentando "el discurso del odio" y PSOE hace un llamamiento a que no se caiga en el "alarmismo".

"Es muy peligroso y no se puede generalizar las actuaciones vividas en Cataluña y trasladarlas al conjunto de España. No se puede crear un problema donde no lo hay, creando alarmismo", ha defendido. Aguado ha trasladado que en España "no existe adoctrinamiento ni se fomenta el odio ni la radicalización".