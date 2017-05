PP rompe con Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital por acusarle de "meter la mano en la cartera"

Aseguran que Carmena da "vergüenza ajena" al no pedir al delegado de Economía que rectifique esas palabras

Tras pedir a la alcaldesa, Manuela Carmena, una rectificación por parte del delegado de Economía y Hacienda, y no haber atendido esta petición, Martínez-Almeida ha asegurado que "Carmena quiere a la oposición fuera del Pleno". "Como jueza debería habernos dado amparo, y debería haber solicitado rectificación", ha apuntado.

Para el portavoz del PP, la alcaldesa, "que tantas veces ha dicho que el PP la insultaba y aún no ha dicho un solo insulto, ampara y tolera la calumnia en este Ayuntamiento y la expulsión de la oposición"."

En este punto, los populares han recordado que son "el grupo mayoritario". "No solo nos tiene que respetar a nosotros sino a los 560.000 madrileños que votaron al PP, y no vamos a permitir que la alcaldesa ampare que a este grupo de concejales, que trabajan con todo el esfuerzo y sacrificio del mundo, mancillen nuestro honor. Y hasta aquí hemos llegado", ha recriminado.

Además, Martínez-Almeida ha cargado contra Carmena al asegurar que da "vergüenza ajena por su comportamiento como profesional del derecho" ante lo ocurrido. "Esperamos que la alcaldesa rectifique", ha pedido, tras lamentar que no la regidora no haya dado "posibilidad de rectificar", ha concluido, para añadir que no descartan tomar otras medidas.