PP-A pide "coherencia" a Susana Díaz y no entendería que el PSOE-A votara en contra de la PNL de Cs

El PP andaluz ha pedido "coherencia" a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "con lo que hasta ahora ha venido defendiendo" en relación a la situación de Cataluña y ha dicho que no entendería que el PSOE-A votara en contra de la Proposición No de Ley (PNL) que Ciudadanos (Cs) defenderá este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz en esta materia, similar a la que se debatió en el Congreso de los Diputados, a instancias de Cs, y que contó con el posicionamiento en contra del PSOE.

La dirigente 'popular' ha pedido "coherencia" al PSOE-A y a Susana Díaz y ha asegurado que desde su formación no entenderían un posicionamiento en relación a la citada iniciativa "que no fuera apoyarla". No obstante, según ha precisado, está en el seno de este partido y en Susana Díaz decidir "si la apoyan o no".