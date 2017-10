PNV denuncia que la respuesta a "la demanda política y democrática del pueblo catalán" haya sido "la violencia"

Considera que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado "son hoy el menor problema que tienen el PP y el Gobierno español"

"Lo exigíamos, pero no hemos visto ese respeto. Hemos visto dos modelos confrontados. Por un lado, el modelo de quien quiere expresar libre, pacífica y democráticamente su voluntad de ser un pueblo. Por el otro, el modelo del Gobierno español que no ha hecho caso al pueblo catalán, ha omitido toda vía a una solución política y democrática, y ante una papeleta, han sacado a la Policía a la calle con formas duras y violentas", ha lamentado.

En nombre del EBB, Atutxa ha criticado que el Gobierno español "no haya sido capaz de dar una salida política y democrática" a un conflicto que tenía "hace ya años y que sigue teniendo hoy".

"A lo mejor se pensaba que el 1 de octubre no iba a llegar nunca en el calendario. No solo ha llegado, sino que aquello que el pueblo catalán pedía, respeto a sus decisiones y paz para poder celebrar un día electoral con normalidad, no ha sido posible. Lo más grave es que, después de todo el empeño que ha puesto el pueblo catalán para que este proceso fuera pacífico y democrático, el Gobierno español lo ha culminado con violencia", ha añadido.