PNV, EH Bildu, Podemos y PSE creen que debería sumarse a la Ponencia de Víctimas el PP, que rechaza "blanquear a Bildu"

El PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE han considerado que el PP debería sumarse a los trabajos de la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco, una posibilidad que el Partido Popular ha rechazado porque, a su entender, en este foro se intenta "blanquear el pasado de Bildu, mezclando víctimas".

En este sentido, ha subrayado que EH Bildu ya ha demostrado que "no son reales" algunos "fantasmas y mochilas" que se le achacaban. En esta línea, ha asegurado que quien "no quiera ver que EH Bildu está aportando en positivo, para el resolución conflicto violento también, es que no quiere ver" y ha añadido que el PP "no quiere mover ni un milímetro" su relato y se convierte en un "estorbo".