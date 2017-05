El PDeCAT pedirá esta semana a Pablo Iglesias que aplace su moción de censura: "Escuche a Mónica Oltra"

El portavoz del Partit Demócrata Europeu Català (PDeCAT), Carles Campuzano, ha pedido a Pablo Iglesias que aplace su moción de censura porque considera que carece de aliados suficientes, y así se lo trasladará a Unidos Podemos y sus confluencias en la reunión que tienen previsto celebrar esta semana. "Sería bueno que escuchase a Mónica Oltra", ha señalado, en alusión a la líder de Compromís, que también ha pedido parar la censura.

La antigua Convergència aún no ha fijado oficialmente su posición, pero sí ha puesto sobre la mesa algunas condiciones. Por un lado, la agenda catalana, pues no van a apoyar un cambio de gobierno sin un "compromiso explícito del candidato sobre el referéndum catalán", pero esa condición, siendo necesaria, "no es suficiente".