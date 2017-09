Otegi cree que su inhabilitación es "una prueba más de la naturaleza profundamente antidemocrática" del Estado español

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso y mantener su inhabilitación, que conlleva prohibición de presentarse a unas elecciones u ocupar un cargo público hasta el 28 de febrero de 2021, es "una prueba más de la naturaleza profundamente antidemocrática" del Estado español y un "agravio más a añadir a la lista".

En esa línea, Otegi ha explicado que en términos jurídicos no conocen aún la sentencia, porque no se ha presentado el argumentario. "Me quedan algunas asignaturas para acabar Derecho y lo que he estudiado en una universidad a distancia española es que las penas accesorias se extinguen con las principales, no sé si quien me dio esa asignatura está equivocado, con lo cual tendrá que corrregir los libros o no", ha expresado.