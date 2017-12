Otegi (EH Bildu) advierte de que "ahora mismo una reforma de la Constitución sería regresiva"

EUROPA PRESS

Cree que las fuerzas independentistas catalanas tendrán "un gran resultado" el 21-D y "el problema seguirá estando vigente"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que si "se abordara ahora mismo una reforma de la Constitución sería en términos regresivos" y ha asegurado que "pensar que pueda dar cabida a demandas nacionales catalanas o vascas es hacer cienciaficción".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el dirigente abertzale ha afirmado que la elaboración de la Constitución, de cuya aprobación se cumplen este miércoles 39 años, en "aquella llamada transición democrática" dejó sin abordar "problemas estructurales" que 39 años después "están encima de la mesa".

"A veces tenemos la sensación de estar viviendo el día de la marmota de determinados debates", ha señalado Arnaldo Otegi, que ha indicado, en este sentido, que el debate sobre el modelo territorial del Estado "dura ya muchas décadas".

En su opinión, "cuando se habla de crisis de Estado, hay que buscar las fuentes de esa crisis en aquella Constitución", que "determinados poderes fácticos fueron capaces de condicionar en términos antidemocráticos".

El dirigente de EH Bildu se ha mostrado convencido de que, "si se abordara ahora mismo una reforma de la Constitución sería en términos regresivos" y no "de profundización democrática".

En este sentido, ha señalado la incidencia del "factor catalán" y del discurso del Rey que supuso "un punto de inflexión" y "disciplina un bloque de partidos políticos, de medios de comunicación..., que lo que buscan es la contrarreforma de aquella reforma en términos regresivos".

De este modo, ha insistido en que, "mientras no haya realmente una relación de fuerzas favorable a un proceso constituyente pero que realmente aborde los problemas que dejó sin abordar aquella Constitución, ahora mismo pensar que una reforma constitucional va a dar cabida, por ejemplo, a demandas nacionales de catalanes o vascos es hacer cienciaficción".

"Si hoy se produce una reforma de la Constitución, va a ser en términos regresivos. Es el escenario que nosotros prevemos", ha manifestado.

ELECCIONES CATALANAS.

Por otro lado, se ha referido a la situación que se abre en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre, en cuya campaña EH Bildu se pone "al servicio de los partidos soberanistas catalanes y si se nos pide estar estaremos y si no, no".

Por su parte, ha expresado su deseo de que "se consolide la mayoría independentista en Cataluña y que obtenga mayoría no sólo en escaños, sino también en votos" en unas elecciones que se desarrollarán en unas condiciones que "a los vascos no se nos hace extrañas" y que suponen "unos niveles de represión que hacen que esas elecciones estén con las garantías limitadas".

Pese a ello, se ha mostrado convencido de que los independentistas tendrán "un gran resultado" y ha subrayado que, "a partir de ahí, estaremos otra vez en el mismo lugar". "El problema seguirá estando vigente y habrá que darle solución", ha advertido.

Según ha indicado, "vamos a estar en el punto en que se dejó y es que se ha proclamado la república y no se ha podido materializar por diferentes motivos, fundamentalmente porque no ha habido la suficiente fuerza popular porque ha habido un estado que ha tratado de impedirlo por ejemplo el 1 de octubre; porque el control de territorio no se ha podido efectuar porque el Estado tiene la fuerza suficiente para seguir controlando el territorio; y porque no se ha producido por parte de la comunidad internacional un planteamiento claro de respetar la voluntad de los catalanes".

Si se vuelve a "revalidar la mayoría independentista en términos de votos y escaños", ha afirmado, "imagino que entramos en una fase posterior a la anterior" en la que "se tendrá que abordar un diálogo constructivo en el que las cosas estarán claras y habrá que aceptar lo que ha decidido la gente". Por ello, ve "pertinente" que el expresident, Carles Puigdemont, pregunte al Estado si "van a respetar el resultado de las elecciones", porque "eso va a marcar el futuro".

Otegi, que ha considerado que "la DUI no ha existido realmente", ha señalado que se aprobó porque "no hay posibilidad real de hacer un pacto bilateral para negociar la independencia", de manera que "puedes reclamar permanentemente el acuerdo con la otra parte, pero si la otra parte se mantiene impertérrita en sus posiciones inmovilistas realmente es imposible".

"No creo que hay ningún país ni nadie que plantee las vías unilaterales de ruptura y de no acuerdo, lo que pasa es que hay condiciones históricas que permiten que eso sea posible y otras que no", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que ve "realmente difícil" que pueda haber una consulta pactada en el Estado. "¿Con qué gobernante hipotético, de los que tienen posibilidad es reales de ser presidente del gobierno, sería posible un reférendum pactado en Euskadi, en Euskal Herria o en Cataluña? Con Rajoy me parece imposible. Con un presidente del PP también, con un presidente de Cs también, y con un presidente del PSOE también", ha manifestado.

Por ello, considera que "pensar eso es un poco cienciaficción" aunque "uno no tiene que cerrar puertas al campo e igual un día es posible". "Nosotros no lo vemos. No creemos que sea posible un pacto bilateral en condiciones de igualdad con el Estado porque no hay condiciones para ello y porque, además, se expresan con absoluta claridad", ha manifestado.