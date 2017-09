Otegi dice que ahora en Batasuna se reconoce que es "más eficaz" la vía pacífica y que Cataluña es la muestra

El portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado "la importancia" de que EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos "aparquen sus diferencias" para manifestarse este sábado en Bilbao para decir que están "con el referéndum de Cataluña, con sus instituciones y con su pueblo". Además, ha admitido que "no es solo una única persona" en la izquierda soberanista la que reconoce ahora que la situación en Catluña demuestra que es "más eficaz" que la estrategia "político-militar", en alusión a ETA.

"Me parece que lo que hace falta es una Ley de Claridad aquí, pero para que la gente se aclare, porque hay agentes que están muy perdidos. Esto es muy sencillo, uno está con el derecho de autodeterminación o no, y uno está a favor de un Estado independiente, de un Estado confederal o federal o de lo que quiera", ha explicado, para señalar que la propuesta de nuevo estatus de Elkarrekin Podemos "no se sostiene".