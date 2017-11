Ortuzar dice que es "imposible" negociar los PGE con "un 155 operativo y las instituciones catalanas disueltas"

No ve "un guiño" en la decisión del Gobierno central de aprobar las reformas del Cupo y del Concierto Económico

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que es "imposible" negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 con "un 155 operativo y las instituciones catalanas disueltas". Asimismo, no considera "un guiño" la decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde a la nueva Ley Quinquenal de Cupo y a la reforma del Concierto Económico.

Tras reconocer que el PNV no da "ningún valor político ni considera un guiño" la decisión del Consejo de Ministros de enviar al Congreso la nueva ley quinquenal del Cupo y la modificación de la ley del Concierto, Ortuzar incide en que los jeltzales no van a "premiar a nadie por cumplir lo que había pactado".

Por lo que se refiere a la situación en Cataluña y la marcha del expresident Carles Puigdemont a Bélgica, afirma que una persona para defenderse de la justicia "tiene derecho a todo", aunque quizá para sus compañeros en el Govern que han sido encarcelados "su decisión de no ir a declarar ha sido mala".

"Pero no creo que él lo haga para escaquearse sino pensando en lo que es mejor para su causa", señala, para añadir que no entiende la decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión a los exconsejeros ya que "no había riesgo de huida, ni alarma social como cuando es un delincuente sexual".