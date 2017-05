Ortuzar (PSE) denuncia que no se han dado "las condiciones" para ejercer el voto libre y por ello ha retirado su lista

De los 30 delegados elegidos en los 'congresillos' del País Vasco, 18 son afines a Patxi López y 12 a Pedro Sánchez

El exconcejal del PSE-EE de Lemoa y precandidato a la Secretaría General del PSE-EE, Unai Ortuzar, ha denunciado que no se han dado las "condiciones" para ejercer el voto "en libertad", motivo por el que ha optado por retirar su lista en el congreso extraordinario celebrado en Vizcaya.

Sin embargo, y pese a que inicialmente sí ha presentado su lista, finalmente ha optado por retirarla, entre otras cuestiones, porque "no se daban las circunstancias necesarias para el voto libre".

Asimismo, y tras manifestarse "dolido" por lo vivido, ha lamentado la ausencia de cabinas y sobres para ejercer el derecho al voto "en libertad". Además, ha destacado que "cerca de un centenar de delegados" ha optado por no votar.

Tras considerar que de haber mantenido su lista hubieran obtenido al menos un 20 por ciento de los votos, ha reiterado que la elección "no se ha dado en circunstancias medianamente razonables".

"No quiero ahondar en la ruptura del partido, pero desde el momento en que no hay cabinas ni sobres no puedo exponer a mi lista y a mi gente a una vergüenza", ha afirmado.