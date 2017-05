Ortuzar cree que PNV está sabiendo "llevar bien" la dirección del país y lamenta que "nadie quiere acordar" en el Estado

El presidente del EBB destaca que los jeltzales no son un partido "histriónico", sino que, por contra, ofrecen acuerdos

Por otro lado, ha incidido en que las cosas van "razonablemente bien" para el partido desde el ámbito municipal al nacional. "No solo en la Comunidad Autónoma Vasca, también en Navarra donde con todas las dificultades del mundo tenemos un gobierno vasquista, una lehendakari euskaldun, un vicepresidente de gobierno del PNV, una portavoz del PNV, un vicepresidente del Parlamento navarro", ha enumerado, para añadir que "si esto nos lo hubieran dicho en el año 1983-1984 con los líos que tuvimos diríamos que es ciencia ficción, pero no, hoy es realidad".

Al mismo tiempo, ha abogado por incorporar a los jóvenes a todas las estructuras del partido, "gente que recoja en un futuro no muy lejano el testigo". "Es preciso que el partido se rejuvenezca no solo en las formas, sino también en el fondo. Debemos incorporar a jóvenes que nos permitan seguir siendo el partido que hemos sido hasta ahora, un partido muy pegado a la realidad y muy relacionado con la sociedad", ha dicho.

Por otro lado, ha reconocido que en la actualidad se viven tiempos políticos "complicados" a nivel internacional. "Qué mal está el mundo para que Trump sea el dirigente electo de la mayor potencia. Se lleva muchos focos y críticas pero tenemos a Putin que no es mucho mejor, peor incluso", ha valorado.

"En este maremágnum, en esa situación difícil, somos un partido a contracorriente, no somos un partido histriónico, no montamos líos, no hacemos ruedas de prensa para echar la culpa a otros partidos de todo. Ofrecemos acuerdos", ha valorado, al tiempo que ha criticado que "aquí ya nadie quiere acordar".