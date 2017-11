El hijo de Ortega Cano volverá a la cárcel al no cumplirse el fin de "reinserción social"

La juez de lo Penal número 5 de Sevilla ha revocado la suspensión de la condena de un año y nueve meses de cárcel que impuso al hijo del extorero José Ortega Cano, José Fernando Ortega Mohedano, por robar y agredir a un joven en 2013 junto a un club de alterne de Castilleja de la Cuesta, de forma que el joven tendrá que volver a prisión, al considerar "frustrados" los fines de "prevención y de reinserción social" tras acumular otras tres condenas distintas.

De este modo, la juez considera que la "expectativa" en que se basó la decisión de suspensión "ya no puede ser mantenida, habiendo dejado de concurrir en el penado pronóstico favorable" de no cometer delitos en el futuro y entendiéndose "frustrados" los fines de "prevención y de reinserción social".

La abogada afirma que, "si bien es cierto que mi representado en el periodo de suspensión de la condena ha tenido conductas reprobables, también es cierto que a día de hoy sus circunstancias son muy diferentes a las de hace unos meses, circunstancias que no solo hacen desaconsejable el ingreso en prisión sino que ponen de manifiesto la intención de José Fernando de no volver a cometer errores, y por ende de no frustrar los fines por los que se le concedió el beneficio de la suspensión".