Oltra critica la tendencia a "recentralizar" España: "Grande, una y lo de libre ya tampoco hace falta"

La vicepresidenta no ve problemas en que Consell y los partidos del Botànic tengan distintas posturas porque tienen diferentes intereses

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha criticado la tendencia "de una parte de la derecha española" de "recentralizar" España: "Grande, una y lo de libre ya tampoco hace falta", ha dicho. "Vamos directamente no al régimen del 78, sino al del 57 o el del 49. Hay gente que defiende esto y creo que esa no es la vía", ha manifestado.

Al respecto, la vicepresidenta ha alertado de que es "obvio" que hay una tendencia recentralizadora en el modelo de estado y ha asegurado que en el discurso público "está presente todos los días". Ha indicado que no se puede entender, si no es desde este parámetro, la "amenaza" a la Junta de Castilla La Mancha de aplicar el artículo 155 de la Constitución por no cumplir el déficit. "Que por cierto no sé que aplicaríamos al Gobierno de España que tampoco cumple el déficit... Ahí tendríamos que aplicar la justicia divina", ha ironizado.