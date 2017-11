Oltra sobre financiación: "No puede ser que el dinero vaya a los que más tienen en vez de a los que más lo necesitan"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha indicado este martes que el Gobierno de España no puede seguir "ignorando" a las comunidades que necesitan más recursos, y ha señalado que "no puede ser que el dinero vaya a los que más tienen en vez de a los que más lo necesitan".

Oltra cree "muy importante" que eso se aborde de manera global y que no se hagan parches "como está haciendo el Gobierno de Rajoy", pues -ha dicho- "ahora vuelve a arreglar el tema al País Vasco, que son la comunidad mejor financiada de España". En este sentido, se ha preguntado que, si hay más dinero para los mejor financiados, qué pasa con los peores financiados, y si tienen que seguir esperando.

En su opinión, el Gobierno de España no puede seguir "ignorando" a las comunidades que necesitan más recursos para que se cumpla la Constitución, pues, "lo que no puede ser es que el dinero vaya a los que más tienen en vez de ir a los que más lo necesitan", y ese sentido -ha añadido- se expresó el pueblo valenciano en la manifestación "para reivindicar que no queremos ser más que nadie, pero estamos hartos de ser siempre menos que todos".