Núria Marín (PSC) está "harta" de ambas partes y les pide dejar las amenazas

La alcaldesa de L'Hospitalet ha tenido contactos con los gobiernos central y catalán

En declaraciones tras un acto del Fórum Empresarial del Llobregat, Núria Marín ha afirmado: "Estoy harta de la situación, harta de las cartas que no se entienden, harta de una política que no existe, harta de que los presidentes no estén a la altura de las circunstancias, harta de ver cómo los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de todo esto".