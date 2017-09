La juez Núñez impone una fianza de 640.000 euros al exfutbolista 'Pizo' Gómez por una ayuda de los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha abierto juicio oral y ha impuesto una fianza de 640.000 euros al exfutbolista 'Pizo' Gómez por las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada también abre juicio oral e impone dicha fianza al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y al exdirector gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño.

La magistrada da un plazo de un día a los cuatro acusados para que abonen la fianza, que podrá prestarse en cualquiera de las clases señaladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, advirtiéndoles de que, "de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

La juez asevera que no procede la apertura de juicio oral en la modalidad de continuado del artículo 74 del Código Penal ni por un delito de fraude del artículo 436, "pues ello no fue determinado en el auto de inclinación de procedimiento abreviado que no fue impugnado por el Ministerio Fiscal".