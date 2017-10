La juez Núñez cita a declarar este martes a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar imputadas en los ERE

La instructora les atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar este martes como investigadas a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2003 dentro de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita a declarar este martes a la ex secretaria general de Empleo y a la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

La declaración de ambas se producirá después de que el actual director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, haya remitido un informe al Juzgado donde reconoce que el Gobierno central no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de "concesión directa".

La juez ha citado también este martes como investigados al ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero; a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT; a Manuel Chaves Castilla, en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en el año 2004, y a un 'intruso'.

De igual modo, la instructora ha citado a declarar este próximo jueves como investigado al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, que ha solicitado la suspensión de la comparecencia dada la "grave" enfermedad que padece, que le imposibilita desplazarse al Juzgado.

La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige contra 25 personas, como son las dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar referidas; seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de diez sindicalistas, cinco 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.