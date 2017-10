Nicolás Maduro advierte que Rajoy tendrá que "responder ante el mundo" por lo ocurrido en Cataluña

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado este domingo su solidaridad tras los incidentes registrados Cataluña y ha advertido de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que "responder ante el mundo" por lo ocurrido.

"No me meto en asuntos internos de otras naciones, no es tiempo de represión del pueblo", ha añadido Maduro, y ha pedido "que se respete la voz del pueblo catalán".