Desmonta a medias la tesis planteada por Naseiro, que aseguró no haber comprado nada al extesorero del PP

De este modo, Paz Naseiro, que ha comparecido en calidad de testigo, ha desmontado parte de la tesis planteada por su padre --cuando compareció como testigo en vista oral el pasado 7 de marzo--, que desmintió al extesorero 'popular' asegurando no haber realizado ninguna operación con Bárcenas porque éste no es "ni marchante, ni entiende de cuadros".

También se refirió a otras operaciones de adquisiciones de obras de arte como las de Jerónimo Navases y José María Murillo Bracho. "Por lo que he visto por la prensa, al parecer, ha habido unas operaciones que usted no me está preguntando y no se han llevado a cabo", ha recriminado al abogado de Bárcenas, al igual que se ha mostrado ingenua por las fechas de los supuestos negocios (entre el 2002-2004) porque "no había dinero en casa, es que no lo entiendo", ha insistido.