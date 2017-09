Narbona: PSOE ya fijó su posición sobre la PNL de Cs y subraya la defensa "con hechos, no palabras" de la legalidad

La presidenta socialista insiste en que la ley hay que aplicarla "con proporcionalidad" y reclama "prudencia a los que toman decisiones"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado que su formación ya fijó su posición en el Congreso de los Diputados votando en contra de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos en la que éste pedía apoyo al Gobierno, al Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el conjunto de las autoridades públicas del Estado en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña, y en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión en Cataluña. Así, ha subrayado la defensa de los socialistas de la legalidad.

En Málaga, donde ha pronunciado una conferencia sobre los nuevos modelos económicos, no ha querido pronunciarse sobre las dos enmiendas presentadas por el PSOE-A a la PNL que defenderá Ciudadanos en la Cámara andaluza este jueves y que la formación naranja no vería "mucha dificultad" en tenerlas en cuenta, según el propio portavoz de Cs, Juan Marín. "No voy a pronunciarme sobre algo que no ha sucedido, hay negociaciones como sucede en cada debate parlamentario", ha agregado Narbona.