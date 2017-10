NC afirma que "no hay ninguna negociación" con el Gobierno para apoyar los presupuestos de 2018

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha asegurado este martes que "no hay ninguna negociación" con el Gobierno de Mariano Rajoy para estudiar el apoyo de los nacionalistas a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018.

Para 2018, matizó, no se sabe que va a pasar, señalando que "una de las posibilidades con la crisis institucional es que cambie el mapa político y el calendario político". "No tenemos ninguna pretensión con el PP, si hay presupuestos y nos llama, nos sentamos, y si no hay presupuestos y no nos llaman, pues no quedábamos como estábamos", concluyó.