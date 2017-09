Moreno (PP-A) ve "paso adelante" pero "no suficiente" el acuerdo sobre sucesiones y anuncia enmienda al Presupuesto

Pide que "no se mienta" porque el impuesto "no se ha eliminado" y propone a Díaz "lograr el mayor acuerdo del autonomismo"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado que el acuerdo entre PSOE-A y Ciudadanos (Cs) para elevar a un millón de euros el mínimo exento en el impuesto de sucesiones y donaciones supone "un paso adelante" aunque "no suficiente", por lo que ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una enmienda al Presupuesto de la Junta para 2018 para bonificarlo al 99 por ciento y situar un mínimo exento para hermanos y sobrinos.

Moreno ha asegurado que el acuerdo alcanzado por PSOE-A y Cs en relación a un impuesto "injusto y confiscatorio" es fruto de la "presión de la calle" y de que el PP-A haya introducido este asunto en la agenda política. Según ha precisado, su partido ha presentado cinco proyectos de ley, cinco proposiciones no de ley, una moción y enmiendas al respecto a todos los Presupuestos de la Junta desde 2005.

Tras reclamar que "no se mienta" porque el impuesto de sucesiones y donaciones "no se ha eliminado", el dirigente 'popular' ha indicado que la bonificación de este gravamen "nunca" ha estado en la agenda del PSOE-A y tampoco en el acuerdo de investidura alcanzado por PSOE-A y Cs para la presente legislatura. "No se hacía mención alguna al mismo", ha agregado.