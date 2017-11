Montoro asegura que Madrid es el único ayuntamiento que se niega a cumplir la ley de estabilidad y eso "no es aceptable"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha justificado la decisión de controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid alegando que es la única administración que se niega a cumplir la Ley de Estabilidad, algo que a su juicio es "inaceptable".

"Lo que no es aceptable es que los máximos responsables del Ayuntamiento de Madrid declaren que no están dispuestos a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria --ha asegurado--. Sánchez Mato volvió a decir que no quería cumplir esa ley y no es una autoridad para decir que va a incumplirla. Si quiere, que la cambie en el Congreso, pero mientras no tengan mayoría, vamos a aplicarla".