Podemos dice al PP que la moción servirá para demostrar que hay "una España en marcha" que "va a echarles"

Por eso, cree que a Podemos "le da igual" que la economía crezca, que se cree empleo, que ya no haya amenaza de rescate, "que a la gente le empiece a ir mejor" o que "se intente luchar contra la corrupción" y "no haya impunidad". Tampoco le importa, ha proseguido, que España sea "una democracia occidental con un Gobierno que cree en el Estado de derecho", un "país de libertades" con "imperio de la ley".

"En política no todo vale, quien acusa de financiación ilegal debe ir a los tribunales, no montar juegos mediáticos en asambleas legislativas que deben esta para otra cosa, va contra el Estado de Derecho que un grupo de partidos se erijan en tribunal", ha citado Rajoy a Iglesias, preguntándose, para rematar, "por qué lo que vale en Venezuela no vale para España", y "por qué lo que vale para el señor Iglesias no vale para el resto de miembros de esta Cámara".