Millo avisa de que el Gobierno tiene "recursos" para que se cumpla la ley

"La primera autoridad de Cataluña es Rajoy"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha confiado que la Generalitat aceptará todas las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y ha avisado de que, de lo contrario, el Estado tiene "recursos" para que se cumpla la ley y no haya desobediencia.

"Quiero pensar que no la habrá. Si hay desobediencia el Estado tiene los recursos para garantizar que se cumpla la legalidad democrática vigente", ha afirmado en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y Rac1 recogidas por Europa Press, el día después de que el Parlament haya declarado constituida la República.

El delegado del Gobierno ha confiado en que Puigdemont y el resto de Govern acepten su cese, y ha explicado que no ha tenido ocasión de hablar con los "hasta ahora miembros de la Generalitat".

Ha defendido que la "primer autoridad de Cataluña es Rajoy", y ha entendido que no hace falta comunicarles a los miembros del Govern su cese porque son conocedores de los hechos y porque existe el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Millo ha pronosticado que el Tribunal Constitucional (TC) suspenderá de manera inmediata la declaración que se produjo este viernes en el Parlament, y ha descartado convertirse él de forma transitoria en presidente de la Generalitat: "No ha estado nunca encima de la mesa más allá de algunos comentarios a título de broma".

Ha defendido que el Gobierno central no negociara el jueves con Puigdemont que convocara elecciones autonómicas a cambio de no aplicar el 155: "No se trataba de esto. Es una decisión que debía tomar él".