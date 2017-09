Millo afirma que el independentismo será "antidemocrático" si aprueba la ley del 1-O

Avisa a los contribuyentes del riesgo de pagar al Govern los impuestos que son estatales

El delegado del Gobierno ha garantizado que el proceso soberanista no acabará proclamando un Estado catalán: "El día 1 de octubre nadie declarará la independencia. Ni al día siguiente. Ni el otro. Esto no pasará".

"Lo que garantiza el Gobierno es que el 1 de octubre España no se romperá y Cataluña no se romperá. Esta es la garantía que ofrece el Gobierno", ha concluido, y ha acusado al presidente catalán, Carles Puigdemont, de no querer dialogar con el Estado.

Ha advertido a los ciudadanos de que, si algún día el dinero que corresponde al Estado no llega a sus arcas, la responsabilidad será de la persona en concreto, no de la administración catalana: "Si algún día el dinero no llega al Estado, el responsable es usted, el contribuyente, y no la Generalitat".