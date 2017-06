Miles de personas se manifiestan en Pamplona "en defensa de la bandera de Navarra"

Miles de personas, 25.000 según la organización y 23.000 según la Policía Nacional, se han manifestado este sábado en Pamplona "en defensa de la bandera de Navarra" y para reclamar que "se reponga" la Ley de Símbolos de Navarra, derogada por la mayoría del pleno del Parlamento foral el pasado 30 de marzo.

A lo largo de la marcha, los manifestantes han sido recibido entre aplausos por las personas a los lados del recorrido. Se han escuchados gritos de 'Viva Navarra' y 'Viva España', y se han coreado consignas como 'Esta es mi bandera, en el norte y la Ribera', 'Esta es mi bandera, no queremos la de fuera', 'No somos ultras, somos navarros' o 'No nos engañan, Navarra es España'. También se han gritado consignas contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, como 'Barkos dimite, Navarra no te admite' o 'Barkos atiende, Navarra se defiende'.