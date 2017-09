La Mesa del Congreso debate la oportunidad de que la mitad de sus miembros viajen al exterior la semana posterior al 1-O

Pastor estará en Madrid pero la mayoría tiene programados desplazamientos a Cartagena de Indias y Montevideo

La próxima semana, al ser primera de mes, no hay convocado Pleno en el Congreso y están programados dos viajes internacionales con participación de buena parte de los nueve miembros del órgano de gobierno de la Cámara, del que sólo forman parte PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. Según indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara, trata de dos desplazamientos a Latinoamérica, uno a Colombia y otro a Uruguay, para participar en sendos foros a los que acudirán parlamentarios de varios países.

Por parte española, no sólo está prevista la presencia de los miembros de la Mesa del Congreso, sino que también prevén viajar las presidentas de las comisiones de Asuntos Exteriores, Pilar Rojo, y de Cooperación, Elena Bastidas, ambas del PP.

Sin embargo, PP, PSOE y Unidos Podemos no ven necesario alterar la actividad internacional ya prevista ni replantearse ningún desplazamiento. Eso sí, las fuentes consultas han recalcado que cada miembro de la Mesa podrá decidir individualmente si viaja o no y, que, en caso de tener que tomar alguna decisión siempre cabría la posibilidad de regresar a Madrid o de reunirse por medios telemáticos.

Pastor será una de las que no viajará la próxima semana, en la que no está prevista reunión del órgano de gobierno, con lo que se cumplirían dos semanas consecutivas sin reunión del órgano de gobierno de la Cámara. En principio, la Mesa no tiene en agenda volver a reunirse hasta el 10 de octubre.