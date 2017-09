Méndez de Vigo pide tranquilidad a los catalanes excluidos porque Rajoy, con "cabeza fría", defenderá sus derechos

Emplaza a Colau a aclarar si está con la ley o en contra de la ley porque ante el referéndum "no caben medias tintas" Ve difícil que aumente más el victimismo, como lo prueba el grado de "distorsión" de la carta de Puigdemont pidiendo diálogo

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha pedido tranquilidad a los ciudadanos catalanes excluidos y "olvidados" por el desafío secesionista, porque Mariano Rajoy actuará con "cabeza fría" para "defender y respetar los derechos de todos". Además, ha defendido "dejarse de hipocresías" al pedir ahora diálogo cuando "lo único que quieren es hacer un referéndum secesionista y proclamar una república en Cataluña", algo que, no van a "consentir".

Al ser preguntado si el Ejecutivo ya está pensando en la aplicación del artículo 155 de la Constitución --después de que Rajoy dijera el viernes 'nos van a obligar a llegar a lo que no queremos'--, el ministro no ha aclarado cuáles serán los pasos del Gobierno y ha reclamado a la Generalitat que "reconsidere" su posición y "vuelva al sentido común" como hizo el presidente del Gobierno el pasado viernes en Barcelona.

Así, el ministro ha recalcado que "lo importante" es que el Gobierno de Rajoy respeta los derechos y las libertades de todos. "Y eso es lo que nos importa, que aquellas personas que no encuentran sus derechos representados por el Gobierno de Cataluña, sepan que el Gobierno de la nación está detrás de ellos, amparándoles y tiene la fuerza de la democracia, que es la fuerza de la ley", ha aseverado.

"El Gobierno de la Generalitat no ha tenido interés ninguno en dialogar sobre temas que de verdad afectan a la vida cotidiana, solo querían hablar de lo otro y además en unos términos de imposible diálogo, referéndum sí o sí", ha declarado.

"El Gobierno no lo va a consentir, el Gobierno va a defender el derecho de todos y las libertades de todos, porque es obligación de todo Gobierno, velar porque la convivencia sea una realidad, esa convivencia que ha hecho que Cataluña haya vivido las últimas décadas de prosperidad y de bienestar material dentro de España y dentro de Europa", ha indicado.

El portavoz del Gobierno ha calificado de "sorprendente" que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, diga que "no va a ceder los locales y, al mismo tiempo haga un acto con aquellos alcaldes que están dispuestos a vulnerar la ley", en alusión al encuentro con Puigdemont y otros 700 regidores pro referéndum que tuvo lugar en Barcelona este sábado.

"Éste es un tema serio, un tema importante, en el que no caben medias tintas. Se está con la ley, se está con el respeto y la garantía de los derechos de todos o se está en contra", ha afirmado, para añadir que en tema como el desafío secesionista "la clarificación es muy importante" porque "si no la gente va a ver que hay algunos que no tienen las ideas claras y que dudan cuando tienen que tomar una decisión".