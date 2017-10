Méndez de Vigo niega haber afirmado en 'The Times' que el Gobierno vaya a usar la fuerza en Cataluña

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha negado haber afirmado que el Gobierno vaya a usar la fuerza en Cataluña para hacer cumplir la ley, como ha publicado 'The Times', al que ha reclamado una rectificación.

"Leo con gran sorpresa la información que hoy publica 'The Times' , firmada por su corresponsal en Madrid Graham Keeley, y que, en su edición digital, se titula "Spain will use force if Catalonia protests against direct rule", comienza la misiva de Méndez de Vigo en la que protesta por la atribución de esa frase.