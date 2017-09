Maza asegura que si Trapero no acata las órdenes de la Guardia Civil "tendrá consecuencias legales"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este lunes que resulta "de lo más obvio" que los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan que coordinarse para actuar ante el referéndum del 1 de octubre y asegura que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero "tendrá consecuencias legales" si no lo cumple.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press Maza ha explicado que "es fácil de entender que el 1-O tiene que estar preparado algún plan ante la eventualidad de que pueda haber una existencia de urnas" y para ello "es de lo más obvio que tiene que haber un plan coordinado". "Si el señor Trapero no quiere cumplir esto, que es un mandato legal, tendrá consecuencias legales", ha señalado.

Así, preguntado por la causa que ha llevado a coordinar la actuación de los distintos cuerpos, Maza se ha mostrado firme: "La ley no permite elegir, está contemplado lo que he dicho, entonces no es consecuencia, ni mucho menos, de la actitud de los Mossos, sino de la ley", ha sentenciado.