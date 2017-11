Maza insinúa que Junqueras y los exconsellers podrían haber evitado hoy la cárcel prometiendo que no iban a delinquir

El Fiscal General afirma que el Estado de Derecho "bastante paciencia ha tenido" con el Govern independentista de Carles Puigdemont

Maza también ha asegurado "con rotundidad" que la actuación de la Fiscalía contra los miembros del Govern catalán se ha producido sin ningún tipo de injerencia del Gobierno de Mariano Rajoy, con el que asegura no haber tenido ningún tipo de comunicación. "Quién me quiera creer, que me crea", ha dicho para defender que el Ministerio Público es "absolutamente autónomo" y no se ha visto "instruido" para actuar contra el presidente cesado de la Generalitat y su gabinete.

"Hay datos para que cualquier observador vea que no hay sintonía en este caso entre el Gobierno y la Fiscalía. Le aseguro con toda rotundidad que yo no pido permiso al Gobierno. No me he visto presionado ni instruido", ha asegurado el Fiscal General del Estado.