Maroto dice que "todas las posibilidades están en la mesa" sobre Cataluña y si hay pleno "el Gobierno tendrá que actuar"

Cree que en la Generalitat, "unos valientes como Santi Vila y otros de forma más cobarde, saben que no se va a producir la independencia"

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que "el Estado de derecho tiene un montón de herramientas para hacer cumplir las leyes" en Cataluña y "todas las posibilidades están sobre la mesa y hay que ponderarlas". En este sentido, ha advertido de que el pleno del Parlamento catalán previsto para el lunes y suspendido por el Constitucional no se debe celebrar y, "si no es así, el estado de derecho y el propio Gobierno tendrán que actuar en consecuencia".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha considerado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no debe adelantar su "estrategia", en caso de que finalmente se produzca una declaración de independencia en Cataluña, para "no adelantar acontecimientos".

"Si no es así, el Estado de derecho y el propio Gobierno tendrán que actuar en consecuencia, en la línea que apuntó el presidente Rajoy ayer, que es que en cada momento se anuncia la medida oportuna y no se anuncian para evitar que pierdan efecto", ha insistido.

En este sentido, ha señalado que, si no se produjera la declaración unilateral de independencia, "se puede estar ante otro escenario distinto, que no es el de cometer ilegalidades". No obstante, ha lamentado que "el máximo responsable de ese Gobierno, el señor Puigdemont, y su socio Junqueras no están en esa posición".