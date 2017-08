Maroto (PP) cree que "hay interés político" en la comparecencia de Rajoy en pleno y vaticina que no saldrá "nada nuevo"

No teme que haya un desgaste del presidente del Gobierno

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, cree que "hay interés político" en la oposición para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en pleno del Congreso, y ha vaticinado que de ella no saldrá "nada nuevo" ni se obtendrá "información adicional". Tras negar que su partido tema un desgaste de Rajoy, ha insistido en que, si hay conductas que no se ajustan a la legalidad dentro del PP, se deben depurar, y por ello, están dispuestos a colaborar.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Maroto ha denunciado que "se lleve al Congreso lo que se está viendo en los tribunales" y se ponga "solo el acento" en el caso del partido del Gobierno "y no de otros partidos, votando a favor siempre que sea el PP y en contra cuando se trata de investigar a otras formaciones".

A su juicio, con la comparecencia en pleno de Rajoy se volverá a repetir lo que se ha visto hasta ahora, que los diputados que preguntan no obtendrán "información adicional, porque o la información está siendo observada y analizada por los jueces, o porque es reiterada o repetida".

"Yo creo que, en esta ocasión, veremos lo mismo. No va a ser nada nuevo, pero es parte del trabajo político que algunos diputados o formaciones desarrollan en el Congreso con asiduidad", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que los abogados de la acusación del 'caso Gürtel' lo dijeron tras la testificación en el juicio del presidente del Gobierno, "que no tenía ningún sentido haberlo llevado allí porque, efectivamente, las preguntas que hacían no tenían que ver con la parte política, sino con la parte puramente de la gestión económica, que el presidente no día aportar".