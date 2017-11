Maroto (PP) llama a PSC y a Ciudadanos a no "tirarse los trastos" en campaña y "construir una alternativa" en Cataluña

El vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha realizado un llamamiento a PSC y a Ciudadanos a no "tirarse los trastos" en campaña electoral y "construir una alternativa" entre partidos diferentes en Cataluña.

"Hubo una campaña, 'ayudas sí, abusos, no'. Hoy os digo que no he conocido un ejercicio de cinismo político más increíble que después de escuchar al PNV llamarnos de todo recurriese a la campaña 'ayudas sí, control también'. Es para echarse a reír si no fuera una cuestión que da pena", ha denunciado, para añadir que el PP seguirá defendiendo una "reforma de la RGI para buscar la solidaridad".